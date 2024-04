https://fr.sputniknews.africa/20240412/le-regiment-azov-bombardait-sciemment-des-villages-proches-de-la-ligne-de-contact-en-rpd---video-1066037871.html

Le régiment Azov bombardait sciemment des villages proches de la ligne de contact en RPD - vidéo

Tel est l’aveu d’un membre du bataillon ukrainien Azov*, capturé avec l'indicatif d'appel "Box", fait auprès de Sputnik. 12.04.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, cela avait été fait dans le but de provoquer une riposte et d’en accuser la République populaire de Donetsk.Il y a dix ans, le 13 avril 2014, ceux qui ont pris le pouvoir en Ukraine à la suite d'un coup d'État, ont lancé une soi-disant opération antiterroriste contre la RPL et la RPD, qui n'étaient pas d'accord avec le changement de pouvoir et ont déclaré leur indépendance.Cette opération a entraîné de nombreux bombardements de civils, ainsi que des blessés et des morts massifs parmi la population du Donbass.*Organisation terroriste interdite en Russie

