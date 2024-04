https://fr.sputniknews.africa/20240411/une-campagne-de-vaccination-contre-la-fievre-jaune-lancee-au-cameroun-1066018189.html

Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune lancée au Cameroun

Une campagne de vaccination de riposte à l'épidémie de la fièvre jaune a été lancée mercredi au Cameroun, selon le Programme élargi de vaccination (PEV) dans... 11.04.2024, Sputnik Afrique

Cette campagne concerne sept districts de santé situés dans les régions de l'Adamaoua, du nord et du sud du pays, et se déroulera jusqu'au 17 avril prochain, a précisé le PEV. Pour limiter la transmission de la fièvre jaune dans les districts de santé à haut risque, la riposte vaccinale vise spécifiquement les personnes âgées de neuf mois à 60 ans, y compris les réfugiés et les nomades, à l'exception des femmes enceintes. Les personnes concernées reçoivent une injection contre cette maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés du genre Aedes. Dès l'année 2020, le PEV a observé au Cameroun une recrudescence des cas positifs avec 45 cas en 2021, 41 cas en 2022 et 63 cas en 2023.

