https://fr.sputniknews.africa/20240411/un-piege-un-expert-sur-lattitude-de-loccident-face-aux-attaques-contre-la-centrale-de-zaporojie-1066029229.html

Un "piège": un expert sur l'attitude de l'Occident face aux attaques contre la centrale de Zaporojié

Un "piège": un expert sur l'attitude de l'Occident face aux attaques contre la centrale de Zaporojié

Sputnik Afrique

Les actions des pays occidentaux ne correspondent pas à leur rhétorique, "ils disent une chose et font quelque chose de différent", alerte Chidochashe Nyere de... 11.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-11T21:25+0200

2024-04-11T21:25+0200

2024-04-11T21:25+0200

conflit ukrainien

opinion

zaporojié

occident

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/05/1058409765_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_2b59026e3ed3d95ed0a5f2aa76a70d68.jpg

Ainsi, le département d'État US a exhorté la Russie à "retirer son personnel militaire et civil" et à "s'abstenir de toute action susceptible d'entraîner un incident nucléaire sur la centrale". Selon l'expert, ce n'est qu'une manière d'inciter la Russie à réagir, "ce qui leur permettra de dire qu'ils réagissent à la frappe russe, alors qu'ils ne condamnent pas la leur". Or, le monde devrait s'inquiéter que le conflit devienne potentiellement plus dangereux, ajoute M.Nyere.

zaporojié

occident

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, opinion, zaporojié, occident, états-unis