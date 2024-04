Les achats français affichent ainsi la hausse la plus forte parmi les Vingt-Sept, constate Politico. Une situation qui suscite des critiques au sein de l'UE et des appels à Paris pour prendre des mesures, note le média. Pour sa part, l’Hexagone justifie ces achats par la nécessité d'approvisionner d'autres pays européens. Il évoque également un accord à long terme avec la Russie, auquel il est difficile de se soustraire. Selon Politico, au moins neuf pays de l’UE continuent d’acheter du GNL russe.

11.04.2024, Sputnik Afrique

Malgré sa rhétorique, Paris augmente les livraisons du gaz naturel liquéfié russe, écrit Politico

Depuis le début de l'année, la France a importé 1,5 million de tonnes de GNL russe et a payé plus de 600 millions d'euros à Moscou, signale le média se référant à une étude du groupe de réflexion Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (CREA).