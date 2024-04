https://fr.sputniknews.africa/20240411/les-pays-africains-pauvres-en-ressources-devraient-surpasser-les-pays-riches-en-ressources-1066025399.html

Les pays africains pauvres en ressources devraient surpasser les pays riches en ressources

C'est du moins ce qu'affirme un récent rapport de la Banque mondiale. L’écart de croissance entre les pays pauvres et riches en ressources continuera de se... 11.04.2024, Sputnik Afrique

Les pays d’Afrique subsaharienne devraient connaître un développement plus rapide en 2024.La perception selon laquelle les ressources sont une condition nécessaire à la prospérité économique en Afrique est remise en question par la montée en puissance des pays qui en possèdent peu.Les facteurs qui leur permettent de prospérer sont:La baisse des prix internationaux des matières premières par rapport à leurs sommets de 2022 devrait peser sur les exportations des pays riches en ressources. Néanmoins, ce groupe de pays connaîtra une croissance de 2,2 % en 2023 à 2,8 % en 2024, soit une croissance de 0,6%. Et ce, à mesure que les projets d'hydrocarbures reprendront ou seront mis en service au Niger et au Sénégal et que la production minière démarrera en République démocratique du Congo, au Mali et en Sierra Leone, indique le rapport.La croissance des pays non riches en ressources au cours de la même période devrait en revanche bondir de 1%, passant de 2,4% à 3,4%.

