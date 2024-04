https://fr.sputniknews.africa/20240411/les-drones-americains-ne-saverent-pas-etre-trop-performants-en-ukraine-1066023558.html

Les drones américains ne s'avèrent pas être trop performants en Ukraine

Ils dévient de leur trajectoire et se perdent à cause de la guerre électronique russe, affirme le Wall Street Journal. 11.04.2024, Sputnik Afrique

La société Skydio de la Silicon Valley a envoyé des centaines de ses meilleurs drones en Ukraine mais les choses ne se sont pas bien passées, indique le journal.Les Ukrainiens auraient découvert que les drones US sont fragiles et incapables de surmonter le brouillage électronique russe et les technologies de désactivation de GPS. Les appareils américains sont souvent incapables aussi de couvrir les distances prévues, selon le WSJ.D'après des anciens fonctionnaires du Pentagone, les défauts des drones US sont souvent le résultat de la politique de Washington à l'égard de la Chine. Car les producteurs font face à de sévères exigences dont l'interdiction d'utiliser des composants chinois. Tout cela rend plus chère et plus compliquée la construction de petits drones, explique le média.

