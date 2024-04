https://fr.sputniknews.africa/20240411/larmee-israelienne-tue-trois-fils-du-chef-du-hamas-dans-une-frappe-a-gaza-1066018000.html

L'armée israélienne tue trois fils du chef du Hamas dans une frappe à Gaza

11.04.2024

"Je remercie Dieu pour l'honneur que nous fait le martyre de mes trois fils et de certains de mes petits-enfants", a déclaré à la chaîne du Qatar Al Jazeera M. Haniyeh basé à Doha. "L'ennemi a visé une voiture à bord de laquelle ils se trouvaient." Le Hamas a précisé dans un communiqué qu'outre trois de ses fils, quatre petits-enfants de M. Haniyeh avaient péri dans la frappe survenue dans le camp de réfugiés de Chati, dans la ville de Gaza (nord), où la famille rendait visite à des proches au premier jour de la fête du Fitr marquant la fin du mois sacré musulman du ramadan. L'armée israélienne a confirmé avoir tué dans une frappe aérienne les trois fils de M. Haniyeh, qualifiés d'"agents militaires de l'organisation terroriste Hamas". Israël a juré de détruire le Hamas après une attaque sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du mouvement palestinien infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, qui a coûté la vie à 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des chiffres officiels israéliens. La frappe s'est produite alors que les médiateurs qatari, égyptien et américain attendent la réponse du Hamas à leur proposition de trêve avec Israël, associée à une libération d'otages retenus à Gaza. L'armée israélienne a tué mercredi trois fils du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh dans une frappe aérienne à Gaza, mais le dirigeant du mouvement islamiste palestinien a prévenu que cette attaque ne ferait pas plier son mouvement après six mois de guerre dévastatrice.Dimanche, l'armée israélienne a annoncé le retrait de ses soldats de Khan Younès, la grande ville du sud transformée en un champ de ruines, afin de préparer l'offensive terrestre sur Rafah, à 3 km plus au sud. Israël présente Rafah comme le dernier grand bastion du Hamas. Les Etats-Unis ont dit leur opposition à une telle opération, s'inquiétant pour les civils dans la ville où s'entassent 1,5 million de personnes en majorité des déplacés selon l'ONU. Selon l'armée, désormais une seule brigade est encore déployée dans la bande de Gaza, dans le centre.

