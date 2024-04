https://fr.sputniknews.africa/20240410/nous-ferons-appel-a-la-russie-en-cas-dagression-selon-la-cheffe-dune-region-autonome-moldave-1066008540.html

"Nous ferons appel à la Russie" en cas d'agression, selon la cheffe d'une région autonome moldave



Cette déclaration de la cheffe de la Gagaouzie survient après que la Roumanie s'est dite favorable à l'idée d'une unification avec la Moldavie, qui pourrait se produire si cette dernière adhérait à l'UE. Une perspective qui déplaît à la Gagaouzie qui souhaite "vivre dans une République de Moldavie autonome".Mais si les autorités du pays décidaient de s'unir avec la Roumanie, elle "prendrait des mesures", a noté Mme Guțul.Une unification qui inquiète La Moldavie, à l'exception de la Transnistrie, a fait partie de la Roumanie après la Première Guerre mondiale jusqu'en 1940. Aujourd'hui, dans les deux pays, des voix se lèvent pour une unification. Le ministre moldave des Affaires étrangères a signalé début avril que nombre de représentants d'autorités roumaines, ainsi que des membres de partis politiques moldaves, promeuvent l'idée d'une unification des deux États. Cependant, la majorité des Moldaves est opposée à une annexion par la Roumanie, d'après des sondages. Ainsi, seuls 8% des électeurs voteraient pour un président qui chercherait à unifier la Moldavie avec la Roumanie, selon un sondage réalisé en mars dernier par l'Institut de marketing et d'enquêtes sociologiques IMAS. La position de la Gagaouzie En février 2014, un référendum a été organisé en Gagaouzie. À son issue, 96% des participants ont dit non à l'intégration de la Moldavie à l'UE et se sont prononcés en faveur de l’entrée du pays dans l'Union douanière de la Russie, du Belarus et du Kazakhstan. Le même nombre de citoyens a soutenu l'idée d'un "statut d'autonomie différée" si la Moldavie rejoignait la Roumanie. Les relations entre Chisinau et la Gagaouzie se sont envenimées en 2023 après les tentatives du parti pro-européen au pouvoir en Moldavie de déclarer illégales les élections du chef de la Gagaouzie, remportées par l'opposition.

