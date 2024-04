https://fr.sputniknews.africa/20240410/lunion-europeenne-ne-reve-que-dun-conflit-denvergure-alerte-le-leader-dun-parti-francais-1066017336.html

L'Union européenne ne rêve que d'un conflit d'envergure, alerte le leader d'un parti français

"L’UE, en bon toutou de l’État profond américain, confirme qu’elle veut nous emmener vers la troisième guerre mondiale", écrit sur X Florian Philippot. 10.04.2024, Sputnik Afrique

L'homme politique réagit ainsi à la déclaration du chef de la diplomatie européenne selon laquelle l'Europe devait "se préparer à une guerre potentielle". Selon Josep Borrell, "un conflit de grande ampleur sur le continent au-delà de l'Ukraine n'est plus un fantasme". "Stoppons cette escalade, arrêtons d’envoyer armes et argent en Ukraine, stoppons les idiotes sanctions anti-russes et négocions la Paix!", appelle-t-il.

