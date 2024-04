https://fr.sputniknews.africa/20240410/les-frappes-de-kiev-sur-la-centrale-de-zaporojie-un-expert-explique-le-silence-de-loccident-1066016893.html

Frappes sur la centrale de Zaporojié: un expert explique le silence de l'Occident

Frappes sur la centrale de Zaporojié: un expert explique le silence de l'Occident

Pour l'Occident, dénoncer les attaques de Kiev contre la centrale de Zaporojié serait synonyme d'"admettre que son satellite a commis des actes...

L'Occident veut faire croire que la menace d'une guerre nucléaire émane de la Russie et tentera, en cas d'incident nucléaire à la centrale, de rejeter la responsabilité sur Moscou, explique-t-il à Sputnik Afrique. En effet, à la suite des attaques ukrainiennes visant l'installation, le département d'État US a demandé à la Russie de "retirer son personnel militaire et civil de la centrale" et de s'abstenir de toute action susceptible d'entraîner une menace nucléaire. Pour l'universitaire, l'Afrique du Sud, qui a volontairement renoncé à ses armes nucléaires, a une "autorité morale" pour appeler l'Ukraine à s'abstenir de telles actions. Récemment, la partie russe a fait état d'une série de frappes de drones ciblant la centrale de Zaporojié. L'attaque de dimanche a fait trois blessés parmi les employés de la centrale, selon la société nucléaire d'État russe Rosatom. La mission de l'AIEA a enregistré des dommages à la couverture d'un réacteur. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que ce sujet serait discuté au Conseil de sécurité des Nations unies.

