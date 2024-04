https://fr.sputniknews.africa/20240410/la-russie-aura-toujours-suffisamment-de-ressources-pour-fabriquer-des-armes-assure-rostec-1066016665.html

La Russie aura toujours suffisamment de ressources pour fabriquer des armes, assure Rostec

La Russie aura toujours suffisamment de ressources pour fabriquer des armes, assure Rostec

Sputnik Afrique

"Grâce aux actions coordonnées des organismes en charge de l'exploitation du sous-sol, nous n'avons aucun problème avec les matières premières stratégiques... 10.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-10T19:40+0200

2024-04-10T19:40+0200

2024-04-10T19:40+0200

rostec

armes

russie

matières premières

conflit ukrainien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/14/1059368792_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_cbe62c11bdf90331b28c87379e15c1fc.jpg

De plus, de tels problèmes ne se profilent pas à l'avenir, a ajouté Oleg Evtouchenko. Les entreprises de Rostec produisent une large gamme d'armements et d'équipements militaires et spéciaux. Il s'agit notamment d'avions et d'hélicoptères de combat, de chars, de divers véhicules blindés, de systèmes de guerre électronique et de défense aérienne. La société fournit également des armes légères et des munitions. La plupart du matériel signé Rostec est actuellement utilisé dans les zones de l'opération militaire spéciale en Ukraine.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rostec, armes, russie, matières premières, conflit ukrainien