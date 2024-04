"Maintenant, aux États africains de décider", a souligné Stéphane Séjourné sur fond de voix qui montent dans plusieurs pays africains souhaitant de rompre avec cette monnaie adossée à l’euro. En particulier, l’éventuel abandon du franc CFA a été évoqué par le Mali, le Burkina et le Niger pour des raisons de souveraineté et d’indépendance économique. Le nouveau Président sénégalais n’a pas exclu lui aussi cette piste.

"Nous ne sommes plus dans la gouvernance, nous n'avons plus de réserves en France pour garantir la monnaie", a expliqué le ministre français des Affaires... 10.04.2024, Sputnik Afrique

La réforme du franc CFA: "Ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus", affirme Séjourné

© AP Photo / Pedro Pardo Stéphane Séjourné, chef de la diplomatie française © AP Photo / Pedro Pardo

"Nous ne sommes plus dans la gouvernance, nous n'avons plus de réserves en France pour garantir la monnaie", a expliqué le ministre français des Affaires étrangères dans une interview à RFI et France 24.