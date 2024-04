L'homme est enterré au cimetière national d'Arlington, près de Washington, le plus célèbre des États-Unis, où sont inhumés des hommes politiques, des astronautes et même des Présidents, dont John F. Kennedy.

Un autre mercenaire est Ian Tortorici, qui a combattu pour la Légion étrangère d'Ukraine et est mort lors de l'attaque russe sur Kramatorsk. Cet homme décédé à des milliers de kilomètres de son pays natal a été enterré avec les honneurs militaires.

Dane Partridge, qui avait servi en Irak, a combattu aux côtés de Kiev presque dès le début de l'opération militaire spéciale, mais a été blessé et est décédé quelques mois plus tard. Il laisse dans le deuil sa femme et ses cinq enfants. Il est enterré dans l'Idaho.