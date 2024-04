https://fr.sputniknews.africa/20240410/ce-que-lopep-a-echoue-sur-pression-americaine-en-1975-les-brics-doivent-aujourdhui-le-faire-1066014774.html

"Ce que l'Opep a échoué, sur pression américaine en 1975, les BRICS doivent aujourd'hui le faire"

L'organisation des pays producteurs avait alors voulu modifier le libellé du prix du pétrole, en remplaçant le dollar par le DTS, rappelle à Sputnik Afrique... 10.04.2024, Sputnik Afrique

Il considère que les dirigeants saoudien, iranien, algérien et libyen de l'époque avaient fait preuve d'"audace". Tous l'ont payé très cher, ajoute l'ancien ministre. De nos jours, l'Occident poursuit ses efforts pour maintenir l'hégémonie du dollar concernant les paiements pour le pétrole et le gaz. Or, face à cela, les membres des BRICS s'unissent: "Tous ceux qui ont des dollars dans la poche financent l'armée américaine, la CIA et la NSA", martèle l'ex-ministre. Et de continuer: "Leur budget, c'est 50 milliards de dollars, plus que le budget de beaucoup de pays africains. Et avec ça, ils vont payer des gens pour vous espionner, pour vous déstabiliser".

