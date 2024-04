https://fr.sputniknews.africa/20240409/washington-a-envoye-en-ukraine-des-armes-et-munitions-iraniennes-saisies-annonce-le-pentagone-1065996441.html

Washington a envoyé en Ukraine des armes et munitions iraniennes saisies, annonce le Pentagone

L'armée américaine a annoncé mardi avoir transféré le 4 avril à l'Ukraine des armes et munitions de petit calibre initialement envoyées par l'Iran aux rebelles... 09.04.2024, Sputnik Afrique

Cet envoi à Kiev inclut plus de 5.000 fusils d'assaut AK-47, des mitraillettes, des fusils de précisions, des lance-grenades et plus de 500.000 cartouches de fusil, a précisé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans un communiqué sur X (ex-Twitter). De son côté, la partie iranienne a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne fournissait d'armes à aucun des groupes opérant dans la région. Une livraison similaire, selon le commandement américain, a également eu lieu en octobre 2023. À l’époque, 1,1 million de cartouches de 7,62 mm ont été transférées en Ukraine.

avec AFP

