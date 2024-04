https://fr.sputniknews.africa/20240409/une-societe-senegalaise-propose-un-dispositif-pour-payer-avec-des-bracelets-ou-des-porte-cles-1066000146.html

Une société sénégalaise propose un dispositif pour payer avec des bracelets ou des porte-clés

Une société sénégalaise propose un dispositif pour payer avec des bracelets ou des porte-clés

09.04.2024

Conçu par Kori Tech, le dispositif fonctionne pour l’instant au Sénégal. La société a des projets d’expansion pour conquérir de nouveaux marchés, en mettant l’accent sur les pays francophones d’Afrique de l’Ouest comme la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo.Fondée en 2022, Kori Tech déclare viser ainsi à combler une lacune du marché concernant les "inefficacités et les défis associés aux transactions en espèces", en particulier dans des secteurs comme le petit commerce de détail et les transports, précise la société citée par Disrupt Africa.

