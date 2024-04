https://fr.sputniknews.africa/20240409/points-cles-de-la-conference-de-presse-des-chefs-des-diplomaties-russe-et-choinois-a-pekin-1065985011.html

Points clés de la conférence de presse des chefs des diplomaties russe et chinois à Pékin

En visite à Pékin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré ce 9 avril son homologue chinois, Wang Yi. Une conférence de presse a... 09.04.2024, Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov: ◾️ Au cours des négociations, une attention particulière a été accordée aux contacts au plus haut niveau; les dirigeants de la Russie et de la Chine maintiendront cette année des contacts étroits sous diverses formes ◾️ La Russie et la Chine ont convenu d'entamer un dialogue sur la sécurité eurasienne avec la participation d'autres pays ◾️ Moscou et Pékin ont discuté de la crise ukrainienne et ont convenu de résoudre le problème des sanctions dans le cadre des BRICS et de l'OCS ◾️ La Russie coopérera avec l'AIEA à la lumière de l'attaque contre la centrale nucléaire de Zaporojié et insiste sur la nécessité d'obtenir de l'agence une évaluation de ces actions de Kiev ◾️ Le directeur général de l'AIEA ne parle toujours pas de "l'évidence", de qui frappe la centrale nucléaire de ZaporojiéWang Yi:◾️ Les bonnes relations entre la Russie et la Chine n'ont pas été faciles à établir, elles méritent d'être chéries et protégées, elles deviennent plus matures et significatives◾️ La Chine soutient la convocation d'une conférence de paix sur l'Ukraine avec une participation égale de toutes les parties et une discussion sur tous les plans de paix◾️ La Chine et la Russie devraient promouvoir un monde multipolaire, résister au monopole de plusieurs pays et promouvoir la démocratisation des relations dans le monde◾️ La Chine et la Russie assureront ensemble la stabilité des chaînes internationales de production et de logistique et promouvront le développement mondial.

