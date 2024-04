https://fr.sputniknews.africa/20240409/malgre-des-tentatives-de-semer-la-discorde-entre-moscou-et-pekin-leurs-relations-progressent-1065998247.html

Malgré des tentatives de semer la discorde entre Moscou et Pékin, leurs relations progressent

Malgré des tentatives de semer la discorde entre Moscou et Pékin, leurs relations progressent

Cet avis a été exprimé à Sputnik par le chercheur principal à l'Institut d'études financières de Chongyang de l'Université populaire de Chine. Zhou Rong estime...

russie

chine

brics

états-unis

sergueï lavrov

occident

De plus, les deux pays peuvent œuvrer ensemble au sein des BRICS pour contrer la volonté de certaines puissances de monopoliser et de manipuler l'agenda international, met en avant l'universitaire. Selon lui, l'adhésion au groupe des pays en développement ayant du poids va contribuer à changer l'ordre mondial établi. Moscou et Pékin peuvent également bénéficier de la plateforme des BRICS pour promouvoir de nouvelles dimensions de coopération entre les pays du Sud global, note Zhou Rong. Il souligne entre autres que la réunion de Sergueï Lavrov avec son homologue chinois Wang Yi s'est déroulée à un moment important pour la diplomatie multilatérale de Pékin, puisque la secrétaire US au Trésor Janet Yellen est également en visite dans la capitale chinoise.

russie

chine

états-unis

occident

2024

russie, chine, brics, états-unis, sergueï lavrov, occident