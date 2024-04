https://fr.sputniknews.africa/20240409/le-nombre-dhabitants-de-marioupol-est-proche-du-niveau-davant-le-debut-du-conflit--1065994695.html

Le nombre d'habitants de Marioupol est proche du niveau d'avant le début du conflit

Le nombre d'habitants de Marioupol est proche du niveau d'avant le début du conflit

Cette annonce a été faite par Denis Pouchiline, chef de la république populaire de Donetsk, à la chaîne Rossiya 24. 09.04.2024, Sputnik Afrique

"Le flux de personnes augmentera" davantage dès que des entreprises y seront implantées, ce qui est déjà prévu, a ajouté M.Pouchiline. Il n'exclut pas qu'à terme la ville compte plus d'habitants qu'avant le début des hostilités. Les forces russes ont encerclé Marioupol en mars 2022, et le 21 avril la ville est passée sous leur contrôle. Comptant près de 180.000 habitants après la fin de combats, la ville en a aujourd'hui plus de 250.000, selon son administration. Marioupol fait l'objet d'une restauration active, à laquelle travaillent des milliers d'ouvriers venus d'autres régions russes. Il est prévu de reconstruire la quasi-totalité des immeubles d'ici la fin de l'année, a fait récemment savoir le vice-premier ministre russe. Parmi les chantiers en cours de finalisation, un nouveau complexe de dix immeubles résidentiels d'une superficie totale de 65.000 mètres carrés abritant environ 600 appartements.

