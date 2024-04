https://fr.sputniknews.africa/20240409/des-chars-de-deminage-otaniens-ont-saute-sur-des-mines-en-ukraine-1065996112.html

Des chars de déminage otaniens ont sauté sur des mines en Ukraine

Cette information a été révélée par le ministère russe de la Défense qui a analysé la tactique de déminage consistant à ouvrir des passages dans des champs de...

Pour cette mission, les militaires de Kiev s'appuyaient sur l'opinion de spécialistes occidentaux et utilisaient les véhicules de déminage Wisent-1 et les chars de génie BMR-2, précise le ministère. Résultat, dans la région de Rabotino, les troupes ukrainiennes ont perdu plusieurs Wisent-1, véhicules de facture allemande basés sur le châssis du Leopard et munis d'un dispositif de déminage britannique. La Défense russe conclut de cette expérience qu'un tel usage n'est possible qu'une fois les frappes de l'artillerie ennemie complètement écartées.

