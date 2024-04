https://fr.sputniknews.africa/20240409/crocus-city-une-enquete-pour-financement-du-terrorisme-ouverte-en-russie-contre-des-responsables-us-1065997579.html

Crocus City: une enquête pour financement du terrorisme ouverte en Russie contre des responsables US

Crocus City: une enquête pour financement du terrorisme ouverte en Russie contre des responsables US

Sputnik Afrique

Le Comité d'enquête russe a ouvert une procédure pénale pour financement du terrorisme contre des responsables des États-Unis et des pays de Otan suite à... 09.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-09T15:33+0200

2024-04-09T15:33+0200

2024-04-09T15:35+0200

russie

crocus city hall

international

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1d/1065826947_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_04faffcb99fd4a9cff521570f1f4083d.jpg

La décision a été prise en réaction à une requête déposée par des députés russes.Dans le document dont le texte a été dévoilé la semaine dernière, les parlementaires demandaient de mener l'enquête sur les activités d’un "groupe criminel terroriste" impliquant de "hauts responsables US", des dignitaires de l’Otan et des dirigeants ukrainiens.Selon les enquêteurs, les fonds transférés via la société pétrogazière Burisma Holdings opérant en Ukraine ont été utilisés pour mener des attaques terroristes en Russie. Il s'agit de plusieurs millions de dollars, indique le Comité.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, crocus city hall, international, états-unis