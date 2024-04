Un nouveau robot démineur russe testé près d'Avdeïevka

https://fr.sputniknews.africa/20240408/un-nouveau-robot-demineur-russe-teste-pres-davdeievka-1065972064.html

08.04.2024

Le robot Stalker, conçu pour neutraliser des objets explosifs tels que les mines antipersonnel et antichar est en phase de test sur l'axe d'Avdeïevka, a annoncé ce lundi 8 avril un représentant du fabricant DST-Ural.L'appareil a déjà détecté une zone minée en bordure de route et a résisté à l'explosion d'une mine antichar près d'Avdeïvka.Le travail des unités du génie est compliqué par la présence de drones de reconnaissance et d'attaque utilisés par Kiev. Pour s’en protéger, des équipes mobiles armées de fusils anti-drones sont constamment sur le pont.Les forces ukrainiennes ont miné la ville d'Avdeïevka et détruit de nombreux immeubles résidentiels avant leur retraite. Il faudra sans doute plusieurs mois pour nettoyer le territoire, expliquait récemment à Sputnik Jan Gagin, conseiller du chef de la république populaire de Donetsk.

