Sénégal: "La question la plus difficile qu’aura à traiter l’actuel gouvernement, c’est le Franc CFA"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, décortique les défis que va devoir relever le nouveau... 08.04.2024, Sputnik Afrique

Sénégal: «La question la plus difficile qu’aura à traiter l’actuel gouvernement, c’est le Franc CFA» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, décortique les défis que va devoir relever le nouveau Prédisent du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. «Un plan d’action pratique, réaliste et convenablement échelonné» en vue de tenir les promesses serait nécessaire.

"Durant sa campagne présidentielle, le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye et son chef du gouvernement Ousmane Sonko ont fait des propositions révolutionnaires pour changer la situation économique, politique et sociale du pays, notamment concernant l’emploi des jeunes, la lutte contre la vie chère et la souveraineté dans toutes ses dimensions", indique à Radio Sputnik Afrique Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, membre du Groupe de facilitation pour la pacification de l’espace politique.Dans le même sens, M.Bakhoum cite à titre d’exemples "la question de la renégociation avec les sociétés étrangères des accords relatifs à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, pétrole et gaz, en vue de rendre au peuple sénégalais la part de ces richesses qui lui revient de droit. Il y a également toutes les autres richesses naturelles dont dispose le pays, y compris halieutiques. Ces négociations seront rudes et leur chemin semé d’embuches, à l’instar de ce que nous avons déjà constaté avec le cas Arcelor-Mittal".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

