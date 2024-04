https://fr.sputniknews.africa/20240408/plus-de-90-morts-dans-un-naufrage-au-large-du-mozambique-1065965118.html

Plus de 90 morts dans un naufrage au large du Mozambique

"Le navire était un bateau de pêche surchargé et n'était pas autorisé à transporter des personnes", a déclaré lundi Lourenco Machado, administrateur de l'INSTRASMAR, à la télévision d'Etat. "Dimanche, nous avons enregistré un incident maritime au cours duquel au moins 94 personnes sont mortes lorsqu'une barge transportant 130 personnes a chaviré. Nous avons récupéré 94 corps et 26 sont portés disparus", a-t-il déclaré. Un précédent bilan a fait état de 91 morts. Le bateau transportait des personnes de Lunga, dans la province de Nampula, vers l'île du Mozambique, a-t-il précisé, ajoutant que les premiers rapports indiquaient qu'il avait été frappé par un raz-de-marée. Les passagers fuyaient une épidémie de choléra, a déclaré la chaîne de télévision publique TVM, citant un autre administrateur maritime local. Jaime Neto, secrétaire d'Etat pour la province de Nampula, a également déclaré que les passagers fuyaient le choléra, selon BBC. "Comme le bateau était surpeuplé et inadapté au transport de passagers, il a fini par couler", a-t-il déclaré à la BBC, ajoutant que de nombreux enfants figuraient parmi les morts. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du naufrage, a-t-on par ailleurs fait savoir.

