L’Europe manque de coton-poudre pour produire des munitions

La défense européenne a du mal à produire des munitions en raison d'un manque de nitrocellulose, massivement importée depuis la Chine, rapporte le Financial... 08.04.2024, Sputnik Afrique

L’industrie européenne de défense souffre d’une "grave pénurie de nitrocellulose", rapporte le Financial Times. Une substance utilisée pour la production : - d'explosifs, - de poudre à canon - de combustible solide pour missiles. L’Europe reçoit "plus de 70 %" de la pâte de coton utilisée pour la nitrocellulose depuis la Chine, explique au quotidien Armin Papperger, directeur du groupe allemand de défense Rheinmetall. Il existe un risque que Pékin conserve cet élément "pour des raisons géopolitiques", selon lui. Les États-Unis semblent confrontés au même manque de nitrocellulose, rapportait d'ailleurs le Washington Post en août. La nitroglycérine et le TNT sont aussi des éléments dont l'approvisionnement est sous tension outre-Atlantique.

