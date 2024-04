https://fr.sputniknews.africa/20240408/les-forces-russes-arretent-des-fraudeurs-impliques-dans-des-vols-via-les-centres-dappels-ukrainiens-1065971485.html

Les forces russes arrêtent des fraudeurs impliqués dans des vols via les centres d'appels ukrainiens

Les forces russes arrêtent des fraudeurs impliqués dans des vols via les centres d'appels ukrainiens

Sputnik Afrique

Des fraudeurs ayant arnaqué des citoyens russes pour financer les forces ukrainiennes ont été interpellés, rapporte le renseignement russe. 08.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-08T13:14+0200

2024-04-08T13:14+0200

2024-04-08T13:14+0200

russie

ukraine

fraude

fsb

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1a/1065776284_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_0c60778f8d137b00b460c710cfd3fcf4.jpg

Le groupe avait extorqué plus de 7 milliards de roubles (environ 75 millions de dollars) à des citoyens russes, via des fraudes téléphoniques, indique un rapport des services de renseignement russes. "Les fonds ainsi obtenus grâce à une chaîne de transactions financières ont été accumulés dans les banques ukrainiennes et ont servi à financer les forces armées ukrainiennes", souligne le document du FSB. Cinq personnes ont été arrêtées et inculpées. Les forces de sécurité ont saisi des ordinateurs, de l'argent, des actifs numériques, des bijoux et autres articles de luxe.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, fraude, fsb