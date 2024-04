https://fr.sputniknews.africa/20240408/le-nigeria-envisage-de-lancer-une-nouvelle-carte-didentite-numerique-liee-a-un-compte-bancaire-1065963764.html

Le Nigeria envisage de lancer une nouvelle carte d’identité numérique liée à un compte bancaire

Le Nigeria envisage de lancer une nouvelle carte d’identité numérique liée à un compte bancaire

Sputnik Afrique

Les détenteurs de la carte pourront accéder aux services sociaux. De plus, ils pourront effectuer des transactions financières en reliant leur carte aux... 08.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-08T10:00+0200

2024-04-08T10:00+0200

2024-04-08T10:00+0200

afrique subsaharienne

nigeria

finances

carte d'identité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/1b/1065273533_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_cf8aa25d227aab32dc1c8d2f1be13cbf.jpg

Elle deviendra la carte d’identité nationale par défaut. L’objectif est de centraliser les données des détenteurs de cartes et de faciliter l’inclusion financière.Les détenteurs de la carte pourront accéder aux services sociaux. De plus, ils pourront effectuer des transactions financières en reliant leur carte aux comptes bancaires de leur choix. L'initiative est développée par l’Autorité de certification de la nationalité (NIMC), la Banque centrale du Nigeria et le Programme de services financiers interbancaires (NIBSS).

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, finances, carte d'identité