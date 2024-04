https://fr.sputniknews.africa/20240408/la-fregate-russe-marechal-chapochnikov-a-quitte-le-port-erythreen-de-massaoua-1065962860.html

La frégate russe Marechal Chapochnikov a quitté le port érythréen de Massaoua

Après avoir mouillé dans le port érythréen de Massaoua, la frégate Marechal Chapochnikov reprend son voyage en mer Rouge, rapporte la flotte russe du... 08.04.2024, Sputnik Afrique

"Durant leur séjour dans le port africain, les marins (...) ont participé à des programmes culturels et sportifs préparés par le pays hôte. L’équipage de la frégate Marechal Chapochnikov a visité les sites touristiques du port de Massaoua et a joué des matchs amicaux avec les marins de la marine érythréenne", selon le communiqué de la flotte russe du Pacifique.La frégate est allée en Érythrée dans le cadre d'un voyage de longue durée, toujours selon le communiqué. Elle est arrivée à Massaoua le 28 mars.Cette visite était la première de ce genre en 30 ans de relations diplomatiques entre la Russie et l'Érythrée.La frégate navigue désormais en mer Rouge dans le cadre d'un voyage de longue durée.

