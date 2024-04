https://fr.sputniknews.africa/20240408/genocide-au-rwanda-les-francais-nont-pas-eu-la-volonte-de-nous-aider-de-nous-proteger-1065980461.html

Génocide au Rwanda: "Les Français n'ont pas eu la volonté de nous aider, de nous protéger"

À l’occasion du 30e anniversaire du génocide des Tutsis, Sputnik Afrique s’est entretenu avec Redempta, rescapée de ce massacre de masse qui a fait plus de... 08.04.2024, Sputnik Afrique

"Les Français n'ont pas eu la volonté de nous aider, de nous protéger. Et il y avait beaucoup de soldats qui ont quitté le Rwanda pendant la tragédie", témoigne aupr;s de Sputnik Afrique Redempta, rescapée du massacre au Rwanda en 1994. Elle réagit au message d’Emmanuel Macron qui a admis que "la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, n’en a pas eu la volonté".Les rescapés du génocide au Rwanda sont blessés à vie, rappelle-t-elle. Redempta avait 12 ans au moment du massacre et vait perdu toute sa famille.La tuerie des Tutsis a fait plus de 800.000 morts et 2 millions de personnes ont fui le pays. Le 7 avril a marqué le 30e anniversaire du génocide des Tutsis.

