Crocus: de nouvelles preuves de liens entre les terroristes et les services spéciaux ukrainiens

08.04.2024

2024-04-08T14:24+0200

2024-04-08T14:24+0200

2024-04-08T15:06+0200

Les terroristes qui ont attaqué le Crocus City Hall en Russie le 22 mars avaient des liens avec les services secrets ukrainiens, a annoncé ce lundi 8 avril le Comité d'enquête de Russie.Onze personnes impliquées dans ce crime ont été identifiées dans le cadre de l'affaire pénale. Toutes ont été inculpées et placées en détention, selon l'instance.Les enquêteurs cherchent à "identifier et arrêter d'autres personnes impliquées -auteurs, complices et organisateurs".Attentat du Crocus City HallUne fusillade et un incendie ont eu lieu le 22 mars dans la salle de concert Crocus City Hall de Krasnogorsk, une banlieue de Moscou. Plusieurs hommes armés ont fait irruption dans la salle quelques minutes avant un concert. Ils ont ouvert le feu et lancé des bombes incendiaires. Selon un récent bilan, 145 personnes ont été tuées. Le Président Poutine a estimé que l'attentat avait été commis par des islamistes, mais le directeur du Service fédéral de sécurité a noté que les islamistes n'auraient pas pu préparer seuls une telle attaque et que les assaillants avaient sûrement bénéficié d'une aide. Selon Alexandre Bortnikov, les premiers éléments de l'enquête confirment la piste ukrainienne. Les services secrets russes estiment que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine sont derrière ce crime.

