Le Burkina Faso vise l’autosuffisance en blé, cultive des bananes plantains et des fraises

Le Burkina Faso vise l'autosuffisance en blé, cultive des bananes plantains et des fraises

"Tout pousse au Burkina Faso", selon le capitaine Ibrahim Traoré. Le pays veut atteindre l'autosuffisance en blé, cultive actuellement des bananes plantains et... 07.04.2024

"Beaucoup ont été sceptiques lorsque nous nous sommes engagés dans la production du blé, tous les facteurs n’étaient pas réunis, mais avec la volonté du gouvernement et l’engagement de différents acteurs (…), nous avons des résultats satisfaisants", a déclaré à Burkina24 TV Ismaël Sombie, ministre de l’Agriculture. Il y a un an, le gouvernement s’est mis à financer la production de semences de blé. Le pays qui importe actuellement presque la totalité de son blé, vise l’autosuffisance en ce produit. Encore un pilier de la politique agricole, la banane plantain est désormais produite à grande échelle au Burkina Faso, relate BF1. Daouda Touré, qui a une parcelle près de Dougou (région Centre-Sud), affirme que la plante est "bien adaptée" au climat du pays et que les premières récoltes sont pour le mois de juin. Généralement, ce fruit féculent est importé de Côte d’Ivoire ou du Ghana.Des fraises sont également cultivées dans le pays. Dans une plantation de la banlieue d’Ouagadougou, elles sont récoltées tous les trois jours, relate à l’AFP Yiwendenda Tiemtoré. Plus de la moitié de la production est exportée vers les pays voisins.

