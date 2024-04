https://fr.sputniknews.africa/20240407/larmee-russe-abat-293-drones-et-4-roquettes-himars-et-ouragan-en-24-heures-1065955028.html

L'armée russe abat 293 drones et 4 roquettes HIMARS et Ouragan en 24 heures

Les troupes russes ont frappés diverses positions ukrainiennes sur l'axe de Kherson, selon le dernier rapport du ministère de la Défense. 07.04.2024, Sputnik Afrique

L'armée russe a été active sur l'axe de Kherson et a repoussé des attaques sur celui de Koupiansk, selon le dernier rapport du ministère russe de la Défense.Autres points clés:▪ Les forces ukrainiennes ont perdu 370 soldats, un char et cinq obusiers de fabrication américaine, allemande et britannique sur l'axe de Donetsk;▪ 2 contre-attaques ont été repoussées sur l’axe de Koupiansk, les troupes ukrainiennes y ont perdu 30 hommes;▪ Sur l'axe de Kherson, l'armée russe a frappé trois brigades de défense territoriale ukrainienne à Rabotino, à Mirnoïé près de Zaporojié, et à Novotiaguinka et Ivanovka près de Kherson. Kiev a perdu entre autres deux obusiers M777;▪ L'armée de Kiev a perdu 135 militaires et un char sur l'axe de Donetsk-Sud;▪ Sur l'axe d'Avdeïevka, l'armée ukrainienne a perdu deux blindés de combat d'infanterie, un obusier M777 et jusqu'à 375 hommes;▪ Les forces russes ont détruit 2 lanceurs du système de défense aérienne S-300 et un radar de détection et de poursuite de cibles aériennes P-18;▪ La défense aérienne russe a abattu 293 drones et 4 roquettes HIMARS et Ouragan

