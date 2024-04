https://fr.sputniknews.africa/20240407/lalgerie-veut-diversifier-ses-systemes-de-paiement--1065958597.html

L’Algérie veut diversifier ses systèmes de paiement

Dans cette logique, la Banque du pays a annoncé ce 7 avril la création du Conseil national des paiements. 07.04.2024, Sputnik Afrique

La structure aura pour mission d’élaborer la stratégie de développement des moyens de paiements scripturaux "visant la bancarisation des transactions et le renforcement de l’inclusion financière".Le Conseil comptera des responsables de plusieurs ministères, ainsi que des représentants des start-up et des micro- entreprises. Des représentants de la DGSI, de la Gendarmerie nationale et de la police seront également inclus.

