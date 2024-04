https://fr.sputniknews.africa/20240407/la-russie-augmente-sa-production-de-missiles-pour-iskander-m-1065959097.html

La Russie augmente sa production de missiles pour Iskander-M

Les usines russes ont augmenté la production de missiles pour les systèmes de courte- et moyenne portée Iskander-M utilisés pendant l'opération spéciale en... 07.04.2024, Sputnik Afrique

Le constructeur russe KBM produit des missiles pour les systèmes tactiques Iskander-M en quantité " bien plus importante" qu'avant le début de l'opération militaire spéciale dans le Donbass, a déclaré ce dimanche 7 avril Valéry Kachine, concepteur général de la compagnie, à la chaîne de télévision Zvezda.Les missiles 9M723 ont aussi été modifiés après des retours d'expérience de l'opération en Ukraine et leur précision s'en trouve accrue, a déclaré à Zvezda Oleg Riazantsev, directeur général de la holding Complexes de haute précision.Iskander-ML'Iskander-M est un système russe de missiles de courte et moyenne portées. Il est conçu pour frapper des cibles de petites dimensions avec précision. Il peut lancer des missiles 9M723 et même des missiles de croisière R-500.Certains de ces systèmes avaient été fournis à la Biélorussie en mai 2023, lors du placement d’armes nucléaires russes dans le pays allié.

