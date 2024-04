https://fr.sputniknews.africa/20240406/sortie-pres-de-larctique-pour-des-bombardiers-russes-tu-95ms---video--1065940289.html

Sortie près de l'Arctique pour des bombardiers russes Tu-95MS - vidéo

Sortie près de l'Arctique pour des bombardiers russes Tu-95MS - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo du vol de routine effectué par deux bombardiers stratégiques à long rayon d'action au-dessus de la mer des... 06.04.2024, Sputnik Afrique

Deux bombardiers stratégiques Tu-95MS ont effectué un vol de routine au-dessus des eaux internationales de la mer des Tchouktches, non loin de l'Alaska, a annoncé ce samedi 6 avril le ministère russe de la Défense, partageant une vidéo de cette sortie.Le vol a duré plus de 12 heures dans le strict respect des règles internationales relatives à l'utilisation de l'espace aérien. L'escorte était assurée par des chasseurs Su-35 des Forces aérospatiales russes.Une sortie du même type avait eu lieu mi-février, deux Tu-95 MS survolant les mers de Barents et de Norvège pour un vol de plus de cinq heures.

