Reconnaissance et déminage: Moscou présente un train blindé opérant dans le Donbass

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une nouvelle vidéo consacrée au train blindé Volga qui opère dans la zone de l'opération militaire spéciale. 06.04.2024, Sputnik Afrique

Le train blindé Volga, utilisé dans la zone de l'opération militaire spéciale depuis des mois, continue d'accomplir ses missions de reconnaissance technique, de restauration des voies et d'escorte de convois militaires, a annoncé ce samedi 6 avril le ministère russe de la Défense. Le Volga transporte des soldats qui le protègent, qui recherchent des mines et d'autres munitions non explosées sur la voie ferrée et le talus. Selon le commandant, l'équipage du train peut aussi effectuer des travaux de réparation de voies ferrées.

