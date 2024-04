https://fr.sputniknews.africa/20240406/lethiopie-sefforce-pour-devenir-membre-dune-mission-spatiale-sans-pilote-vers-la-lune-1065935949.html

L'Éthiopie s'efforce pour devenir membre d'une mission spatiale sans pilote vers la Lune

06.04.2024

L'Éthiopie s'efforce pour devenir membre d'une mission spatiale sans pilote vers la Lune, selon Yishrun Alemayehu, ministre éthiopien d’État de l’Innovation et des Technologies, relate Fana Broadcasting Corporate.Lors d’une rencontre avec des responsables chinois, le ministre a sollicité l’aide de Pékin pour favoriser le développement des ressources humaines dans le domaine des sciences spatiales.En outre, l’Afrique du Sud, l’Algérie et l’Égypte sont également intéressées dans le projet.En mars 2021, la Russie et la Chine ont signé un protocole d'accord et de coopération pour le développement de la Station scientifique lunaire internationale. La première mission ira sur la Lune en 2026 et le projet devrait être achevé d'ici 2028. Les premières missions lunaires auront pour objectif de tester des technologies clés, qui permettront la construction d'installations de recherche contrôlables à distance.

