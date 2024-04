https://fr.sputniknews.africa/20240406/deux-lanceurs-samp-t-et-un-caesar-detruits-nouveau-bilan-de-loperation-russe-1065941213.html

Deux lanceurs SAMP-T et un Caesar détruits: nouveau bilan de l'opération russe

Deux lanceurs SAMP-T et un Caesar détruits: nouveau bilan de l'opération russe

Sputnik Afrique

La Défense russe a présenté un nouveau bilan de l'opération militaire spéciale en Ukraine. L'armée russe a détruit plusieurs systèmes d'armes de production... 06.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-06T15:43+0200

2024-04-06T15:43+0200

2024-04-06T15:43+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

caesar

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/1b/1065280011_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_0491a0552d7c3d54c8981c1a8a68e994.jpg

Les forces ukrainiennes n'arrivent pas à reconquérir du terrain sur l'axe d'Avdeïevka et subissent des pertes dans la région de Kharkov, selon le dernier bilan quotidien la Défense russe sur l'opération militaire spéciale:▪ Les forces russes ont frappé des usines de blindés et de drones ukrainiennes, des aérodromes militaires et des points de cantonnement de mercenaires étrangers. Toutes les cibles ont été atteintes;▪ L'armée russe a détruit deux lanceurs de missiles sol-air SAMP-T de production franco-italiennes, un canon Caesar français et plusieurs obusiers M777 américains;▪ Les forces armées russes ont occupé des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk. Deux attaques de groupes d'assaut ukrainiens ont été repoussées; l'armée de Kiev a perdu jusqu'à 470 militaires;▪ Les troupes russes ont frappé deux brigades ukrainiennes à Sinkovka et Berestovoïédans la région de Kharkov;▪ 12 contre-attaques ukrainiennes ont été repoussés sur l'axe d'Avdeïevka et la situation tactique s'est améliorée. Les pertes ukrainiennes y dépassent les 280 hommes;▪ Les forces russes ont amélioré leur position le long de la ligne de front sur l'axe de Donetsk-Sud;▪ La défense aérienne russe a abattu 205 drones, une bombe Hammer et six projectiles de lance-roquettes multiples;▪️ Les unités du groupement Dniepr ont frappé les troupes ukrainiennes près de Rabotino et Ivanovka.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, caesar