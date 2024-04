https://fr.sputniknews.africa/20240405/larmee-russe-libere-une-localite-sur-laxe-davdeievka-1065932047.html

L'armée russe libère une localité sur l'axe d'Avdeïevka

L'armée russe libère une localité sur l'axe d'Avdeïevka

La Défense russe a annoncé la libération d'un village dans la république populaire de Donetsk, sur l'axe d'Avdeïevka. 05.04.2024

2024-04-05T19:40+0200

"Le groupement Centre russe a pris le contrôle du village de Vodianoïé, dans la république populaire de Donetsk, sur l'axe d'Avdeïevka", a annoncé ce vendredi 5 avril le ministère russe de la Défense.L'aviation, l'artillerie et les lance-flammes lourds russes ont frappé des effectifs et des équipements de six brigades ukrainiennes et repoussé 39 contre-attaques dans la république de Donetsk, selon le ministère.En une semaine, l'armée de Kiev a "perdu plus de 1.695 hommes, trois chars, 15 blindés de combat, 23 véhicules et 19 pièces d'artillerie", selon la Défense.

