La récolte de vanille menacée au Madagascar suite au passage du cyclone Gamane

Les pluies et les vents violents, causés par le cyclone ont inondé les champs et arraché les gousses de vanille dans la région de Sava, principale productrice... 05.04.2024, Sputnik Afrique

Si la production annuelle de vanille sur l’île fluctue entre 2.000 et 2.500 tonnes, cette saison, selon une "estimation prudente", la récolte pourrait être de seulement 1.000 tonnes, confie à Bloomberg le président de l'Union des exportateurs de vanille des îles de l’Océan Indien.Par conséquence, les prix mondiaux sur la vanille, ingrédient clé pour un bon dessert, pourraient s’envoler.Cela a déjà été le cas pour le cacao dont le prix a plus que triplé au cours de l’année 2023, à cause de mauvaises récoltes en Côte d’Ivoire et au Ghana.

