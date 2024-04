Voici ce que propose le nouveau Président du Sénégal pour lutter contre la cherté de la vie

https://fr.sputniknews.africa/20240404/voici-ce-que-propose-le-nouveau-president-du-senegal-pour-lutter-contre-la-cherte-de-la-vie-1065908730.html

Rappelant à cet égard "l’urgence" pour le Sénégal de "gagner sa souveraineté alimentaire", le président nouvellement élu a souligné l'impératif d'investir plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. D’autre part, Bassirou Diomaye Faye a promis d’instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte. Cette politique va se traduire par "la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d’alertes, la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent, l’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation, la publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC", a-t-il expliqué. Le chef de l’Etat a annoncé également vouloir convoquer de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur le système politico-institutionnel et judiciaire. Ces concertations porteront sur la réforme du système électorale notamment, le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement, l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d’identité, selon M. Faye. Il a par ailleurs dit vouloir tendre la main à tout le monde afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité, indispensables au développement économique et social du pays. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment mardi comme cinquième président du Sénégal depuis l’indépendance du pays en 1960. Quelques heures après son investiture, il a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre.

