https://fr.sputniknews.africa/20240404/serguei-lavrov-participe-a-une-table-ronde-sur-le-conflit-en-ukraine-a-lacademie-diplomatique-1065909314.html

Sergueï Lavrov intervient à une table ronde sur le conflit en Ukraine - vidéo

Sergueï Lavrov intervient à une table ronde sur le conflit en Ukraine - vidéo

Sputnik Afrique

Le discours du chef de la diplomatie russe devrait porter sur les récentes attaques terroristes commises sur le sol russe dont l'attentat au Crocus City Hall... 04.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-04T10:13+0200

2024-04-04T10:13+0200

2024-04-04T11:24+0200

sergueï lavrov

diplomatie

russie

réunion

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/04/1065909120_0:174:2547:1606_1920x0_80_0_0_a09979a5bca23b822e525a5c7f0adad6.jpg

La “Table ronde des ambassadeurs” réunit les ambassadeurs de plus de 70 pays du Sud global et de l'Est à l'Académie diplomatique à Moscou.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergueï Lavrov participe à la “Table ronde des ambassadeurs” sur la crise ukrainienne Sputnik Afrique Sergueï Lavrov participe à la “Table ronde des ambassadeurs” sur la crise ukrainienne 2024-04-04T10:13+0200 true PT41M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, diplomatie, russie, видео, réunion, ukraine