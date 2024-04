Ce jeudi Sergueï Lavrov a pris la parole au cours de la “Table ronde des ambassadeurs” sur la crise ukrainienne, qui a réuni les ambassadeurs de plus de 70... 04.04.2024, Sputnik Afrique

"L'Ukraine est devenue un État ouvertement terroriste", martèle le chef de la diplomatie russe

Ce jeudi Sergueï Lavrov a pris la parole au cours de la “Table ronde des ambassadeurs” sur la crise ukrainienne, qui a réuni les ambassadeurs de plus de 70 pays du Sud global et de l'Est à l'Académie diplomatique à Moscou.