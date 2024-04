https://fr.sputniknews.africa/20240404/lor-bat-un-nouveau-record-historique-depassant-2300-dollars-lonce-1065917326.html

L'or bat un nouveau record historique, dépassant 2.300 dollars l'once

L'or bat un nouveau record historique, dépassant 2.300 dollars l'once

Le prix de l'or a battu jeudi un nouveau record historique à plus de 2.300 dollars l'once, poursuivant son ascension grâce aux prévisions de baisse des taux... 04.04.2024, Sputnik Afrique

Jeudi, le lingot a atteint 2.304,96 dollars l'once, selon Bloomberg News, après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré qu'il serait probablement approprié de réduire les coûts d'emprunt "à un moment donné cette année".Le métal précieux a enregistré de nombreux records au cours des dernières semaines, alors que la Fed a indiqué qu'elle comptait assouplir prochainement sa politique monétaire, le rendant ainsi plus attractif pour les investisseurs. La popularité de l'or en tant que valeur refuge en période de turbulences a également dopé sa valeur, les négociants étant préoccupés par tensions géopolitiques. Les regards sont désormais tournés vers la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, prévue à la fin de la semaine, un résultat faible étant susceptible de donner à la Fed une marge de manoeuvre pour réduire les taux plus tôt que prévu.

