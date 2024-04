«L'Europe est en réalité un assemblage de pays rivaux»

Dans ce sens, selon lui, "l'Allemagne, tête de pont de la stratégie de domination américaine en Europe, a tout fait pour prendre le dessus sur les États membres de l’Union européenne, notamment la France dans le domaine énergétique, en mettant en branle une grande stratégie de sape méthodique du secteur nucléaire civil qui assurait à l’Hexagone une souveraineté et un avantage comparatif de compétitivité certain. Malgré un certain rétropédalage de Berlin sur cette question depuis le début de l’Opération spéciale russe en Ukraine et le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II".