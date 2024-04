https://fr.sputniknews.africa/20240404/les-elections-legislatives-et-regionales-au-togo-initialement-prevues-le-20-avril-seront-reportees-1065915183.html

Les élections législatives et régionales au Togo, initialement prévues le 20 avril, seront reportées

Le "réaménagement du calendrier" s'explique par la nécessité pour le Bureau de l'Assemblée nationale d'avoir plus de temps afin d'organiser de "larges... 04.04.2024, Sputnik Afrique

La décision fait suite à l'audience que le Président Gnassingbé a accordée au Bureau de l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération sur la révision de la Constitution. Le 25 mars, l'Assemblée nationale du Togo a adopté des amendements à la constitution du pays, notamment le passage d'un système présidentiel à un système parlementaire avec un mandat unique de six ans pour le Président togolais, au lieu de cinq ans, renouvelable une fois. La nouvelle législation a suscité des critiques de la part des activistes et de l'opposition. Le Président togolais, "attentif à l'intérêt manifesté par les populations" et "dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif", a encouragé un nouveau débat sur les réformes.

