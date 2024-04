https://fr.sputniknews.africa/20240404/les-chasseurs-americains-f-16-ne-sont-plus-pertinents-pour-larmee-ukrainienne-1065909775.html

Les chasseurs américains F-16 ne sont plus pertinents pour l'armée ukrainienne, selon Politico

Tel est l'avis exprimé par des officiers ukrainiens interrogés par le média Politico. 04.04.2024, Sputnik Afrique

En cause: la préparation de l’armée russe à contrer efficacement ces aéronefs sur le champ de bataille, ont-ils précisé.De plus, les hauts gradés se sont plaints du manque d’armes traditionnelles. Par exemple, il leur manque 4 millions d’obus et 2 millions de drones.Alertes russesFin mars, Vladimir Poutine avait déclaré que les troupes russes détruiraient les chasseurs F-16 s'ils étaient livrés à l'Ukraine, tout comme les autres équipements occidentaux. Certains experts indiquent que ces aéronefs américains peuvent être facilement neutralisés par divers armements russes dont les MiG-31, capables de transporter le missile hypersonique Kinjal.La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan en raison de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Concernant les chasseurs américains, en juin dernier, Vladimir Poutine a fait savoir que les forces russes étudieraient les options pour détruire ces avions s'ils étaient basés en dehors de l'Ukraine.L’apparition en Ukraine d’avions F-16 capables de transporter des armes nucléaires sera considérée par Moscou comme une menace dans le domaine nucléaire, a fait savoir en juillet dernier Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

