La Côte d'Ivoire inaugure sa première centrale solaire

04.04.2024

La cérémonie tenue à Boundiali (nord), permis à la fois d'inaugurer la centrale d'une capacité de 37,5 MW, et de lancer le projet d'extension de celle-ci pour 75,6 millions d'euros, financés conjointement par l'Allemagne, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire."Un tel objectif ambitieux montre clairement la volonté de l'Etat de Côte d'Ivoire d'investir davantage le champ des énergies renouvelables", a-t-elle ajouté.Selon le ministère de l'Energie ivoirien, ce projet doit permettre de faciliter l'électrification de villages et "l'amélioration de la qualité de service de plus de 430.000 ménages". En 2022, le taux de couverture en électricité dans le pays atteignait 82%, contre 33% en 2011. Cette centrale solaire ne représente qu'une petite partie de la production ivoirienne d'électricité, actuellement assurée aux deux tiers par l'énergie thermique, le reste étant essentiellement fourni par des barrages hydroélectriques. Depuis 2014, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ivoirien est passée de 604 MW à 925 MW, soit une hausse de 53%, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena). La puissance installée de la Côte d'Ivoire, est actuellement estimée autour de 2.500 MW et pourrait doubler à l'horizon 2030, selon des projections du ministère de l'Energie.

