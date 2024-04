https://fr.sputniknews.africa/20240404/attentat-au-crocus-le-fsb-a-arrete-trois-autres-personnes-impliquees-dans-cette-attaque---video-1065916248.html

Attentat au Crocus: le FSB a arrêté trois autres personnes impliquées dans l'attaque - vidéo

Deux d'entre eux ont transféré de l'argent pour acheter des armes à feu et les véhicules utilisés durant l'attaque terroriste, a établi le Service fédéral... 04.04.2024, Sputnik Afrique

Le troisième a recruté des complices pour l'attentat terroriste et financé ses auteurs. L'arrestation a eu lieu dans la ville d'Omsk (Sibérie). 10 autres suspects avaient déjà été arrêtés et mis en accusation à Moscou. Puis, plusieurs étrangers ont été arrêtés en république russe du Daghestan pour participation directe dans le financement et l'approvisionnement d'équipements utilisés par les auteurs de l'attentat.Au moins 144 personnes sont mortes, selon les dernières données du ministère des Situations d'urgence. 551 autres ont été blessées. Le 24 mars a été déclaré jour de deuil national.

