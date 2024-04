https://fr.sputniknews.africa/20240403/un-puissant-seisme-frappe-taiwan-1065892860.html

Un puissant séisme frappe Taïwan

Un puissant séisme frappe Taïwan

Quatre personnes sont mortes et près de soixante ont été blessées à Taïwan, selon les autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui s'est produit... 03.04.2024, Sputnik Afrique

La magnitude du séisme sous-marin a été estimée à 7,5 par l'Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l'Institut américain d'études géologiques (USGS) et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise (CWA).Il s'est produit peu avant 00H00 GMT, selon ces agences, et a été suivi de plusieurs répliques. Son épicentre a été détecté en mer à faible profondeur au large des côtes est de Taïwan.Tous les décès se sont produits dans la région de Hualien, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île, a annoncé l'agence nationale de lutte anti-incendie. Trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée, et la quatrième dans un tunnel routier. Un bâtiment de sept étages à Hualien s'est partiellement effondré, incliné à environ 60 degrés.Le tremblement de terre a initialement déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, où la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs.Les autorités japonaises et philippines ont finalement annulé leurs alertes, et le Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis), a annoncé vers 02H00 GMT que "la menace de tsunami est maintenant largement passée", tout en appelant les habitants des régions littorales à rester prudents.

avec AFP

avec AFP

